Polizei Münster

POL-MS: Sechs Postpakete gestohlen - Polizei stellt Diebe am Servatiiplatz

Münster (ots)

Am Montagmittag (1.2., 13:40 Uhr) beobachten Polizisten drei verdächtige Personen an der Achtermannstraße. Die drei Unbekannten trugen Postpakete und liefen schnell in Richtung Urbanstraße davon. Dabei hielten sie die Kartons so dicht am Körper, dass diese kaum zu sehen waren. Da die Polizisten den Verdacht hatten, dass die Pakete gestohlen waren, folgten sie den Personen. Am Servatiiplatz konnten die Beamten zwei 18 und 19 Jahre alte Männer mit vier Paketen festhalten. Die dritte Person rannte weg und ließ auf der Flucht zwei Kartons fallen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die sechs Pakete aus einem Zustellerfahrzeug an der Achtermannstraße entwendet wurden. Die beiden jungen Männer sind wegen verschiedener Eigentumsdelikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu dem dritten noch unbekannten Täter dauern an. Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell