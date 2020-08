Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Verkehrskontrollen

Lübeck (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag (27.08.) kontrollierten acht Beamte des 3. Polizeireviers im Bereich Roeckstraße und Marlistraße zunächst mit dem Schwerpunkt Fahrradfahrer und Schulwegsicherung - anschließend die Gurtpflicht und verbotene Handynutzung. Zunächst kontrollierten die Beamten 145 Fahrradfahrer in der Roeckstraße und dem Gustav-Radbruch-Platz. Ein Radler nutzte verbotswidrig sein Handy während der Fahrt, weitere 20 fuhren auf der falschen Seite oder auf dem Gehweg. Sie wurden gebührenpflichtig oder mündlich verwarnt. 10 Pkw wurden ebenfalls kontrolliert. Hier parkten vier auf dem Rad- bzw. Gehweg. Das 3. Polizeirevier hat neuerdings zwei Dienstfährräder. Diese kamen zum Einsatz, um bei den Kontrollen mobil zu sein. Von 10 bis 12 Uhr stellten sich die Beamten in der Marlistraße auf. Hier wurden sieben Handynutzungen und zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Ein Verstoß aufgrund eines ungesicherten Hundes wurde notiert. Der große Hund saß frei zwischen den Sitzen im Auto.

