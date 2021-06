Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Betrug durch falsche Polizisten - Täter erbeuten Gold und Uhren

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Falsche Polizisten erbeuten Gold und Uhren von 74-Jährigem Tatzeit: 30.05.2021, 19:00 Uhr bis 31.05.2021, 17:00 Uhr Gold und Uhren erbeuteten unbekannte Täter bei einem Betrug durch falsche Polizeibeamte bei einem 74-jährigen Bad Zwestener. Der 74-Jährige erhielt am Sonntagabend einen Anruf von einem angeblichen Herrn Clemens von der Kriminalpolizei in Kassel. Dieser erzählte ihm, dass in der Hausbank des 74-Jährigen angeblich ein Mitglied einer ausländischen Bande beschäftigt sein und daher seine Wertgegenstände dort nicht mehr sicher seien. Er solle die Wertgegenstände von der Bank zu sich nach Hause holen. Dieser Aufforderung kam der 74-Jährige auch nach. Am nächsten Tag erhielt er einen Anruf von einer angeblichen Frau Weber, von der Kriminalpolizei in Kassel. Sie forderte ihn auf, den Aktenkoffer mit den Wertgegenständen vor die Haustür zu stellen. Kurze Zeit nachdem der 74-Jährige den Koffer vor seine Haustür gestellt hatte, schaute er nach und stellte fest, dass der Koffer mit den Wertgegenständen verschwunden war. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Tipps der Polizei

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

