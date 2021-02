Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handyhalterung und Kabel weg.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In der Nacht vom 21.02. zum 22.02. wurde in der Harpkestraße ein zum Parken abgestellter weißer Opel Corsa von unbekannten Tätern geöffnet und aus dem Fahrzeug nahmen die Täter die Handyhalterung und ein Ladekabel der 23 jährigen Geschädigten mit. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände - offen - im Fahrzeug für jedermann sichtbar liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

