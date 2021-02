Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spirituosendiebstahl und Pkw Aufbruch angezeigt.

Iserlohn (ots)

Durstige Diebe

Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Montag, 22.02., in der Zeit von 12 Uhr - 21 Uhr, Zutritt zu einem Abstellraum im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße und entwendeten diverse Spirituosen. Der hinterlassene Sachschaden ist eher gering.

Pkw aufgebrochen

Am gestrigen Montag schlugen unbekannte Diebe in der Zeit von 15 Uhr - 17:15 Uhr die Seitenscheibe eines blauen Skoda Roomster an der Schälkstraße ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Umhängetasche. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände - offen - im Fahrzeug für jedermann sichtbar liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize.

Sachdienliche Hinweise zu den Spirituosendieben und Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell