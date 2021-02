Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike gestohlen.

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Diebe stahlen innerhalb der letzten Woche das in einem Keller eines Hauses an der Mozartstraße abgestellte Cube Mountainbike Typ Reaction Hybrid EXC 500 29 er. Sachdienliche Hinweise zum Dieb und/oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell