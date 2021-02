Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Illegaler Welpenhandel

Iserlohn (ots)

Am Montag hat die Polizei im Rahmen einer Amtshilfe zwei Hundewelpen aus einer Wohnung in Iserlohn geholt. Es besteht der Verdacht des illegalen Welpenhandels aus einer Dachgeschosswohnung heraus. In einem mit Kot übersäten, dreckigen Abstellraum saßen zwei zitternde Maltipoo-Welpen. Sie wurden dem Tierheim Iserlohn übergeben.

