Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheit im Verkehr

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Freitag, den 11.09.2020, auf Samstag, den 12.09.2020, wurde in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Göttschied eine mobile Verkehrskontrolle durchgeführt. Der PKW war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Schnell machte sich bemerkbar, dass der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Dies wurde durch einen Atemalkoholtest vor Ort bestätigt, der einen Wert von 1,92 Promille hervorbrachte. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach übersandt, die nun das weitere Vorgehen prüft.

