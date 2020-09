Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kanthölzern

Thalfang (ots)

Am gestrigen Samstag entwendeten unbekannte Täter gegen 11.20 Uhr mehrere Kanthölzer, welche auf einem frei zugänglichen Platz für Baumaterialien in der Bahnhofstraße gelagert waren. Der Lagerplatz befindet sich in Richtung dem Ortsteil Bäsch und grenzt an das Firmengelände der dort ansässigen Lebensmittelfirma an.

Die unbekannten Täter sägten die Kanthölzer noch am Tatort auf eine handelsübliche Länge und verluden diese auf den mitgeführten Anhänger. Zum Abtransport wurde ein schwarzer Pkw, Typ Ford Kuga, genutzt. Der Anhänger ist einachsig, offener Kasten mit Gitteraufbau. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Tel.-Nr.: 06533-93740 oder per Email an pimorbach.wache@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle.

