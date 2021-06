Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Maden: Brand in Vereinsheim - Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus

Brand in Vereinsheim Brandzeit: Donnerstag, 03.06.2021, 19:20 Uhr Gestern Abend brannte es im Vereinsheim am Madener Sportplatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- Euro. Ein Zeuge hatte in der Nähe des Vereinsheim einen verdächtigen Geruch wahrgenommen. Als in dem Vereinsheim nachschaute bemerkte er den Brand und verständigte die Feuerwehr. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand zeitnah unter Kontrolle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

