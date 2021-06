Polizei Homberg

POL-HR: Schwwalmstadt-Treysa: Graffiti mit politischem Hintergund im Parkhaus

Homberg (ots)

Schwalmstatd-Treysa

Sachbeschädigungen mit politischem Hintergrund Tatzeit: 05.06.2021 bis, 07.06.2021, 09:00 Uhr Verbotene Hakenkreuze und SS-Runen sprühten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Treppenhaus des Parkhauses Hexengässchen. Die Täter sprühten an die Wände des Treppenhauses zwei Hakenkreuze, zwei SS-Runen und einmal den Schriftzug "ACAB". Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell