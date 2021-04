Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Brand

Frankenthal (ots)

Am 10.04.2021, gegen 01:20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einer Grünfläche zwischen der A61 und dem Ormsheimer Hof in Frankenthal. Hierbei gerieten eine Grünfläche von circa 30mx20m und mehrere Bäume in Brand. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Täterhinweise liegen derzeit noch keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell