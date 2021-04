POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 09.04.2021, um 18:40 Uhr, befuhr ein Sattelzug mit Auflieger die Kleinniedesheimer Straße in Bobenheim-Roxheim. An der Einmündung zur Gutenbergstraße streifte dieser beim Abbiegen einen Poller und riss diesen aus seiner Verankerung. Es entstand ein Sachschaden von 1500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

