POL-PDLU: versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 09.04.2021 stellte die Leiterin der Kindertagesstätte am Strandbad in Frankenthal eine beschädigte Fluchttür fest. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter versucht hatten, sich Zugang zur Kindertagesstätte zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von 5000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

