Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit Kind

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:05 Uhr ereignete sich im Gewerbegebiet An der Fohlenweide ein Unfall zwischen einem Pkw und einem 11-jährigen Kind. Der Pkw fuhr vom Parkplatz eines Supermarkts runter, übersah dabei aber das Mädchen, das mit seinem Roller gerade auf dem Gehweg die Ausfahrt passierte. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine Verletzung am Unterschenkel. Der Rettungsdienst hat es in ein Krankenhaus gebracht.

