Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Sporthalle gescheitert

Speyer (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum von 07.04.2021, 16:30 bis 08.04.2021, 08:00 Uhr in eine Sporthalle im Birkenweg einzubrechen, was glücklicherweise scheiterte. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 400 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Birkenwegs wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

