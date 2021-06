Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg - Unbekannte beschmieren Linienbus mit Farbe

Homberg (ots)

Felsberg

Farbschmiererei an Linienbus Tatzeitraum: Donnerstag, 10.06.2021 15:00 Uhr - Freitag, 11.06.2021, 05:50 Uhr

Unbekannte beschmieren Linienbus mit Farbe

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen besprühten unbekannte Täter einen Linienbus gleich an mehreren Stellen mit Farbe. Der Bus war in Gensungen im Bereich der Beuernschen Straße in einem dortigen Wendehammer geparkt. Es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizei Melsungen unter 05661 70890.

