Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Von der Fahrbahn abgekommen

IsselburgIsselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, zu dem es am Sonntag in Isselburg gekommen ist. Der 29-Jährige war mit seinem Wagen gegen 11.00 Uhr auf der Bocholter Straße (B67) von Bocholt in Richtung Rees unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Bocholter kurz hinter der Einmündung zur Halderner Straße mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei sperrte die B67 für die Dauer der Unfallaufnahme und stellte das Fahrzeug sicher. Um einen möglichen Konsum von Drogen abzuklären, entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

