Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Fahrender Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Schwalmstadt

Sachbeschädigung an Pkw Tatzeit: 11.06.2021, 14:30 Uhr Am Freitagnachmittag befuhr eine Malsfelderin mit ihrem silbernen VW Golf Variant die B 254, aus Richtung Leimsfeld kommend in Richtung Ziegenhain. In Höhe des Schützenwaldes gab es plötzlich einen lauten Knall und die Malsfelderin bemerkte einen kreisrunden Schaden an der Frontscheibe ihres Pkw. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 800,- Euro. Laut Aussage der aufnehmenden Polizeibeamten der Polizeistation in Schwalmstadt ist ein Steinwurf von der dortigen Fußgängerbrücke möglich. Die Beamten suchen Zeugen, welche zur angegebenen Zeit verdächtige Personen in dem Bereich der Brücke gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

