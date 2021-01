Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Schomäckerstraße

GüterslohGütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Samstagmittag (02.01., 13.35 Uhr) kam es auf der Schomäckerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 31-jähriger Volvo-Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Herzebrock-Clarholzer befuhr die Schomäckerstraße aus Richtung Beelener Straße kommend, als er in Höhe einer Bushaltestelle von der Straße abkam. Dabei kollidierte der Volvo mit einer Bushaltestelle. Der 31-Jährige wurde am Unfallort durch Rettungskräfte versorgt und anschließen mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Pkw wies diverse Beschädigungen auf. Ebenso wurde die Scheibe der Bushaltestelle und eine angrenzende Hecke beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell