Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte versuchen an Geldautomat zu gelangen

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (02.01., 22.15 Uhr bis 03.01., 08.55 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt am Feldhüserweg aufzubrechen.

Ersten Erkenntnissen nach flexten die Unbekannten das Dach des Marktes auf, um von oben an dem darunter stehenden Automaten zu gelangen. Diesen versuchten sie aufzuhebeln. Der Versuch misslang.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Wer hat Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell