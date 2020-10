Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Handwerker Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 07.10.2020 klingelte gegen 14:30 Uhr ein unbekannter Mann bei einer Geschädigten in der Nordstadt in Hildesheim und gab sich als Handwerker aus.

Nachdem die Seniorin dem Täter die Wohnungstür geöffnet hatte, ging dieser zielstrebig in die Wohnung, sah sich Heizungen an und horchte an Wänden. Danach gab er der Frau ein Gerät in die Hand, welches sie an einen laufenden Wasserhahn halten sollte. Dort ließ der Mann die Frau einige Minuten stehen und verabschiedete sich anschließend von ihr.

Erst im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass der Täter u.a. eine Geldkassette und Bargeld entwendet hatte.

Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben:

Ca. 50 Jahre alt

180 cm groß

Schlank

Kurze braune Haare

Zeugen, die im Bereich der Martin-Luther-Straße, Hochkamp, Hasestraße den Täter gesehen haben oder bei denen der Täter ebenfalls geklingelt hat, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

