Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Einbrüche in Kitas

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.02.2021) ist es sowohl im Schlüskamp als auch in der Holsatenallee in Bad Bramstedt zum Einbruch in die dortigen Kindertagesstätten gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen Unbekannte in der Nacht gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten im Schlüskamp Unterhaltungselektronik.

Näheres zum Diebesgut ist noch nicht bekannt.

Mitarbeiter der Einrichtungen stellten die Taten Dienstagmorgen fest und informierten die Polizei.

Beamte der Polizeistation Bad Bramstedt nahmen die Anzeigen auf.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen zu den besonders schweren Fällen des Diebstahls übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04551 884-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell