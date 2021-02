Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - OT Ehlersberg

Diebstahl eines Wohnwagens - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Tangstedt (Krs. Stormarn) ist es von Donnerstag, den 11.02.2021, 18.00 Uhr, bis Freitag, 12.02.2021, 15.00 Uhr, zu einem Diebstahl eines Wohnwagens der Marke Capron im Wert von ca. 12.000 Euro gekommen. Der weiße Anhänger vom Typ Sunlight C 46 V war zur Tatzeit auf einem umzäunten Parkplatz in der Straße Ehlersberg, angrenzend zur B 75 mit einem weiteren Wohnfahrzeug abgestellt.

Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum umzäunten Gelände. Mit einem unbekannten Fahrzeug wurde der Wohnwagen vom Platz gezogen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell