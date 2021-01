Polizei Münster

POL-MS: Mit Alkohol am Steuer über die Autobahn - 70-Jähriger pustet 0,94 Promille

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.1., 14:30 Uhr) fiel einer Polizeistreife ein Mercedes-Benz auf der Autobahn 43 bei Dülmen auf. Der 70-jährige Fahrer lenkte sein Fahrzeug in Schlangenlinien über die Autobahn und bremste mehrfach grundlos ab. Bei der Kontrolle des 70-jährigen Wuppertalers rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 0,94 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

