POL-HR: Gudensberg - Unbekannte töten Hühner und Hahn

Unbekannte töten Hühner und Hahn

Homberg

Gudensberg

Tatzeit: Freitag. 11.06.2021, 05:00 Uhr bis Samstag, 12.06.2021, 15:30 Uhr Unbekannte Täter töten Hühner

In der Zeit von Freitag auf Samstag töteten unbekannte Täter in Gudensberg-Obervorschütz in der Gudensberger Straße mehrere Hühner und einen Hahn.

Insgesamt acht Hühnern und einem Hahn wurde überwiegend der Kopf abgetrennt. Die Hühnerköpfe waren am Tatort nicht auffindbar. Die Hühnerkörper jedoch verblieben im Gehege. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei Fritzlar unter 05622/9966-0.

