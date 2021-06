Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Röhrenfurth: Verletzter Mann auf Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen - Verdacht einer Unfallflucht

Homberg (ots)

Melsungen-Röhrenfurth

Auffinden eines schwerverletzten Mannes auf Bundesstraße - Identität des Verletzten nicht bekannt - Polizei sucht Zeugen Auffinde Zeit: 16.06.2021, 00:05 Uhr In der vergangenen Nacht fand ein Verkehrsteilnehmer, welcher die B 83 in Richtung Kassel befuhr, einen verletzten Mann auf der Fahrbahn der Bundesstraße B 83 in Höhe der dortigen Fuldabrücke. Der Verletzte lag auf der Fahrspur in Richtung Kassel. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er umgehend in eine Kasseler Klinik eingeliefert. Er ist derzeit noch nicht ansprechbar. Der Verletzte ist ca. 20 -30 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und ist etwas korpulent. Er war bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose. Zurzeit gehen die ermittelnden Polizisten der Polizeistation Melsungen davon aus, dass der unbekannte Mann von einem Pkw oder Lkw angefahren wurde und der Fahrzeugführer sich von der Unfallstelle entfernt hat. Wer kann Angaben zu der beschriebenen verletzten Person machen oder hat in der Nacht im Bereich des Auffindeorts verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

