Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw brennt - Zeugen für Brandstiftung gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein VW Passat brannte am Sonntag, 4. April, an der Anhalter Straße aus bislang ungeklärten Gründen fast vollständig aus. Als Polizei und Feuerwehr gegen 22.20 Uhr eintrafen, brannte die vordere Hälfte des Autos bereits in voller Ausdehndung. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lh)

