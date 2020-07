Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kennzeichendiebstahl (13.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Wegnahme und zur Rückgabe der beiden im Landkreis Tuttlingen ausgegebenen Kennzeichenschilder eines Peugeot 206, der zur Tatzeit in der Mozartstraße geparkt war.

Unbekannte Täter montierten die Kennzeichenschilder am Montagmittag im Zeitraum von 13.00 bis 13.30 Uhr von dem Peugeot ab und nahmen sie mit. Nachdem der Geschädigte am Nachmittag den Diebstahl der Kennzeichenschilder beim Polizeirevier Tuttlingen angezeigt hatte, fand er die Kennzeichen am Abend gegen 23.00 Uhr an der Haustüre des von ihm bewohnten Mehrfamilienhauses liegend auf. Unbekannt ist, ob die Kennzeichen missbräuchlich an einem anderen Kraftfahrzeug angebracht und genutzt wurden.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder vermutlich von solchen benutzten Kraftfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

