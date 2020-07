Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Singen-Oberndorf/N) Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen 11.7.20

Zimmern ob Rottweil (ots)

Wegen einem illegalen Autorennen am vergangenen Samstag auf der Autobahn A81 ermittelt die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil. Zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil gab es gegen 10.30 Uhr offenbar ein Kräftemessen zwischen einem schwarzen Audi A6 und einer silbernen E-Klasse. Beide über 200 PS starke Autos mit Schweizer Zulassung haben sich Zeugenaussagen zufolge bei 150 Stundenkilometern permanent gegenseitig rechts und links überholt und sind dicht auf andere Fahrzeuge aufgefahren. Eine Autofahrerin sei offenbar panisch nach rechts gefahren, habe ihr Auto aber unter Kontrolle halten können. Erstmals sind die Verkehrsrowdys im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau aufgefallen. Auf einem Autobahnparkplatz bei Oberndorf Neckar gelang es der Autobahnpolizei die zwei Raser mit mazedonischer Staatsangehörigkeit im Alter von 41 und 42 Jahren und Wohnsitz in der Schweiz schließlich zu stoppen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil verlangte von jedem eine Sicherheitsleistung von 2.500 Euro, die sie an Ort und Stelle bezahlen mussten. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von den beiden Autofahrern genötigt oder gefährdet wurden, sich unter 0741 348790 zu melden.

