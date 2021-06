Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa Nach Zeugenhinweis - Polizei nimmt 54-jährigen Exhibitionist fest

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

54-jähriger Exhibitionist festgenommen Tatzeit: 16.06.2021, 20:00 Uhr Einen 54-jährige Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis nahmen Polizisten der Polizeistation Schwalmstadt am gestrigen Abend fest, nachdem eine Zeugin ihn als Exhibitionist wiedererkannt hatte. Der 54-jährige Mann stand am Mittwoch, gg. 20:00 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof in Treysa. Direkt neben ihm saßen zwei junge Frauen. Bei Eintreffen des Busses standen die Frauen. auf. Hier fiel ihnen auf, dass der 54-Jährige sie anstarrte. Zudem hatte er den Reisverschluss seiner Jeans geöffnet und hielt sein erigiertes Glied in der Hand und befriedigte sich selbst. Am gestrigen Abend erkannten eine der jungen Frauen den Täter vom Vorabend wieder und verständigte daraufhin die Polizei, welche den 54-Jährigen vorläufig festnahm. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell