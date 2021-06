Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf nach Fahrradunfall auf der Korkenziehertrasse

Wuppertal (ots)

Solingen - Ein 51-jähriger Solinger war mit seinem Fahrrad am 12.06.2021, gegen 11:00 Uhr, auf der Zufahrt von der Straße Dycker Feld auf die Korkenziehertrasse unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Fahrradfahrer touchiert wurde. Beide Fahrer kamen zu Fall. Der Solinger verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden. Der andere Fahrer hielt kurz an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Er wird als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben und fuhr ein dunkeloranges Gravelbike. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell