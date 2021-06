Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Kiosk - Täter geht leer aus

Wuppertal (ots)

Am 12.06.2021, gegen 15:25 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter einen Kiosk zu überfallen. Der Mann drohte der Betreiberin eines Kiosks an der Straße Löhrerlen in Wuppertal mit einer Pistole. Als die 52-Jährige sich weigerte Geld herauszugeben, flüchtete der Mann in Richtung Hannoverstraße. Der verhinderte Räuber ist circa 30 Jahre alt, hat rotblonde Locken und eine schlanke Figur. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

