POL-W: W Unfall beim Rangieren - Frau schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute (14.06.2021) gegen 11:05 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Unfall bei dem eine Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Als eine 76-Jährige mit ihrem Mini in der Beckacker Schulstraße rangierte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei fuhr sie rückwärts gegen eine 39-Jährige Mutter, die ihren drei Wochen alten Säugling trug und presste sie gegen eine Hauswand. Die Fußgängerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Säugling blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. (sw)

