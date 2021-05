Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Berge (ots)

Am Donnerstag, 6. Mai, gegen 15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hellweg/Auf der Becke zwei Personen leicht verletzt. Ein 61-jähriger Ford-Mokka-Fahrer befuhr den Hellweg in südlicher Fahrtrichtung. Ein 19-jähriger Corsa-Fahrer fuhr auf dem Hellweg in nördlicher Fahrtrichtung und wollte dann nach links auf die Straße "Auf der Becke" abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Autofahrer wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 17.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell