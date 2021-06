Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Funkenflug entzündete Scheune

Bersenbrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Postdamm im Ortsteil Talge alarmiert. Auf einem Gehöft hatten die Eigentümer im Garten ein Lagerfeuer entzündet. Durch leichten Wind und Funkenflug geriet eine nahegelegene Holzscheune in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Anwohner mit dem Löschen begonnen. Die hölzerne Verkleidung und einige Balken der Scheune wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell