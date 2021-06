Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Wiedereröffneter Diskothekenbetrieb in der Nacht geschlossen

Melle (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, kontrollierte der Landkreis Osnabrück als zuständige Behörde eine Großraumdiskothek an der Industriestraße. Im Rahmen der Amtshilfe unterstützte die Polizei die Kontrollkräfte der Ordnungsbehörde unter der Federführung des Kommissariats in Melle. In den Geschäftsräumen wurden massive Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung des Landes und die vorab erteilten Auflagen des Landkreises festgestellt. Mindestabstände wurden nicht eingehalten, Mund-Nasen-Schutze nicht oder nur heruntergezogen getragen. Da nur Teile der Betriebsfläche geöffnet waren, konnte das Hygienekonzept mit mehr als 650 anwesenden Gästen nicht umgesetzt werden. Der Landkreis Osnabrück ließ den Diskothekenbetrieb daraufhin mit sofortiger Wirkung einstellen. Die Gäste wurden mittels Lautsprecherdurchsagen über die Schließung informiert. Einige Feiernde zeigten sich uneinsichtig und es kam zu verbalen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Eine Person musste zwischenzeitlich mit Handfesseln fixiert werden.

