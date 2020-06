Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hagen (ots)

Am Montag, 29. Juni gegen 09:45 Uhr, verständigte eine 34-Jährige Hagenerin die Polizei in der Baurothstraße. Sie hatte ihren Dacia auf einem Parkplatz abgestellt sah bei ihrer Rückkehr, dass die Beifahrerseite an mehreren Stellen beschädigt war. Ein Nachbar der Frau gab an, das Fahrzeug zuletzt gegen 09:20 Uhr unbeschädigt gesehen zu haben. Die Unfallflucht muss sich somit in der Zeit zwischen 09:20 und 09:35 Uhr zugetragen haben. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 an die Polizei wenden. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell