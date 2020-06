Polizei Hagen

POL-HA: Fahrgast flüchtet ohne zu zahlen nach Taxifahrt

Hagen (ots)

Am Montag, 30. Juni, verständigte ein Taxifahrer gegen 15:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Fahrgast ohne zu bezahlen aus dem Auto geflüchtet war. Der 39-Jährige hatte den Mann mit dem Taxi zur Wiesenstraße gebracht. Am Zielort gab der Kunde schließlich an, kein Geld bei sich zu haben. Er würde einen Freund verständigen, der ihm sofort welches vorbeibringe. Plötzlich sei der Fahrgast jedoch aus dem Fahrzeug gestiegen und geflüchtet. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25-26 Jahre alt, zwischen 180-185 cm groß, kurze, blonde Haare mit rasierten Seiten. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen weiß-braunen Jogginganzug von Adidas und weiße Adidas-Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331- 986 2066 entgegen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell