Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (31.08.2021) in der Bottroper Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den gesamten Inhalt erbeutet. Die Diebe öffneten den Automaten zwischen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr gewaltsam und stahlen daraus alle Zigaretten sowie das gesamte Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Zeuge entdeckte die Aufbruchspuren am Abend und alarmierte daraufhin die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell