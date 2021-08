Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt-und Landkreis Karlsruhe Mit dem verkehrssicheren Fahrrad ans Ziel!

Das Fahrrad genießt als Fortbewegungsmittel eine immer größere Beliebtheit und wird gerade in der Urlaubszeit gerne für Ausflüge ins Grüne genutzt. Angefangen vom Hollandrad, Crossrad, Trekkingrad bis hin zum Tourenrad und neuerdings mit unterstützendem Elektroantrieb findet man immer neue Varianten des "Drahtesels".

Das Fahrrad unterliegt keiner TÜV-Pflicht. Dennoch ist ein verkehrssicheres Fahrrad die Voraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr. Somit liegt der Zustand des Fahrrads in der eigenen Verantwortung. Durch eine geeignete und funktionsfähige Ausstattung kann die Gefahr, Opfer eines Unfalls zu werden, minimiert werden.

Laut der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) muss ein Fahrrad mit folgenden funktionstüchtigen Komponenten ausgestattet sein:

- zwei unabhängige Bremsen

- ein weißes Frontlicht und ein weißer Reflektor nach vorne

- ein rotes Rücklicht und ein roter Reflektor nach hinten

- zwei rutschfeste, festverschraubte Pedale mit Reflektoren

nach vorne und hinten

- eine helltönende Klingel

- Speichenreflektoren oder Reflektorstreifen am Reifen

Die Beleuchtung und die zusätzlichen Reflektoren dienen der besseren Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer. Zur Unterstützung, insbesondere bei der Dämmerung und Dunkelheit, sollten Kleider mit auffälligen Farben oder mit reflektierenden Applikationen getragen werden. Ebenso wichtig sind funktionsfähige Bremsen, um bei einer Gefahrensituation rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Außerdem sollten die Fahrradfahrer/-innen im eigenen Interesse freiwillig einen Helm tragen, um Kopfverletzungen bei einem Unfall zumindest zu verringern.

Gehen Sie nicht leichtsinnig mit der Verkehrssicherheit Ihres Fahrrads somit Ihrer Gesundheit um! Kontrollieren Sie Ihr Fahrrad regelmäßig. Schützen Sie sich selbst und die anderen Verkehrsteilnehmer, um gesund an Ihr zu Ziel kommen. Denken Sie auch an die Gesundheit Ihrer Kinder und Enkel. Also: Helm tragen - Vorbild sein!

Weitere Informationen rund um das Fahrrad finden Sie auf den folgenden Internetseiten:

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/

https://www.polizei-beratung.de/such/?tx_mqsolr_mqsolr%5Bcontroller%5D=Search&cHash=8fa3055d56207e4e6a711e2faf068544

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Telefonnummer: 0721/666-1201 Auskunft.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des Referats Prävention der Polizei Karlsruhe:

https://ppkarlsruhe.polizei-bw .de/praevention/

