Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisste 89-Jährige wohlbehalten aufgefunden - Nachtrag zu unserer Meldung vom 12.08.2021

Karlsruhe (ots)

Die seit 12.08.2021 vermisste 89-jährige Frau ist am frühen Freitagmorgen gegen 03:10 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle in Bretten aufgefunden worden und konnte wohlbehalten zurückgebracht werden.

Wir bedanken uns für die aktive Unterstützung bei der Vermisstensuche und bitten darum, eventuell veröffentlichtes Bildmaterial der 89-Jährigen wieder zurückzunehmen.

