POL-KA: (KA) Karlsruhe - 27-Jähriger in Straßenbahn von drei Männern traktiert

Karlsruhe (ots)

Ein 27-Jähriger teilte der Polizei mit am frühen Sonntagmorgen von drei bislang Unbekannten in der Straßenbahn der Linie 1 geschlagen und getreten worden zu sein. Der junge Mann sei kurz nach 01.00 Uhr an der Haltestelle Herrenstraße in die Bahn in Richtung Oberreut eingestiegen. An der Haltestelle Europaplatz oder Mühlburger Tor wären drei Männer zugestiegen. Die Unbekannten seien direkt auf eine in der Nähe sitzende dunkelhäutige Frau zugegangen und hätten ihr mit der Faust gedroht. Danach hätten sie gegen die Scheiben der Bahn geschlagen, seien auf ihn zugekommen und einer der Männer hätte ihm ins Gesicht gefasst. Als der 27-Jährige ihn auffordert habe dies zu unterlassen, hätten alle drei auf ihn mit Fäusten eingeschlagen. An der Haltestelle Europahalle sei er aufgefordert worden die Bahn zu verlassen, was er jedoch nicht getan habe. Die Männer hätten ihn dann erneut geschlagen, getreten und bespuckt. An der Haltestelle Bannwaldallee seien die Aggressoren dann ausgestiegen. Die drei Männer wurden als ca. 18 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sportlich beschrieben. Einer hatte blonde längere Haare mit Mittelscheitel. Die beiden anderen hatten kurze schwarze Haare. Alle drei trugen T-Shirts und lange dunkle Hosen.

Zur Tatzeit seien in der Bahn noch weitere Fahrgäste gewesen, die die Vorfälle beobachtet hätten. Einer der Fahrgäste hätte die Vorfälle mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Keiner der Fahrgäste verständigte die Polizei oder kam dem 27-Jährigen zu Hilfe.

Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle und Personen die Hinweise auf die drei gesuchten Männer geben können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

