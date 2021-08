Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Duisburg - Kripo ermittelt mutmaßliche Serieneinbrecher

Duisburg (ots)

Bereits am 21. Juli nahmen Ermittler des Duisburger Einbruchkommissariats in Marxloh einen 20-Jährigen fest: Der Mann stand im dringenden Verdacht, gemeinsam mit einem 19-jährigen Mittäter eine Vielzahl von Büro- und Geschäftseinbrüche verübt zu haben. Neben Kiosken standen auch Supermärkte, Kfz-Betriebe, Imbissgeschäfte, Frisörläden und Kindertagesstätten im Fokus der Verdächtigen. Die Tatorte zogen sich von Vierlinden über Aldenrade nach Marxloh und Hamborn. Die Verdächtigen waren in der Zeit zwischen März und Juli 2021 unterwegs und regelmäßig auf der Suche nach Bargeld, nahmen aber in einigen Fällen auch Tresore mit. Die mutmaßliche Schadensumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte bei dem zuständigen Amtsgericht gegen beide Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Diebstahls. Während sich der 19-jährige Kumpan bereits in die Türkei abgesetzt hatte, klickten bei dem 20-Jährigen in der Nähe seiner Wohnanschrift die Handschellen. Kurz darauf ordnete der Richter des zuständigen Amtsgerichts Untersuchungshaft an. Derzeit prüfen die Ermittler, ob noch weitere Verdächtige mit dem Diebes-Duo auf Tour waren und ob die mutmaßlichen Einbrecher noch für weitere dutzende Einbrüche in Frage kommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell