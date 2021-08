Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Unfall mit zwei Verletzten auf der Plessingstraße

Duisburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der Plessingstraße (in Höhe der Kreuzung Steinsche Gasse/Marientor) sind am Donnerstagabend (5. August, gegen 22 Uhr) zwei Autofahrer verletzt worden. Ein weißer Suzuki mit britischem Kennzeichen war aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der 36-Jährige Fahrer prallte ungebremst gegen den BMW einer entgegenkommenden 55-Jährigen. Beide kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell