POL-DU: Beeck: Fliege im Auto - Unfall verursacht

Duisburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4. August, gegen 6:50 Uhr) hat eine Fliege offenbar einen Unfall auf der Alsumer Straße ausgelöst. Eine 22-Jährige war von dem Insekt in ihrem Auto anscheinend so abgelenkt, dass sie mit Ihrem Hyundai von der Fahrbahn abkam und gegen zwei große Sträucher am Straßenrand fuhr. Dabei überschlug sich der Wagen. Ein Zeuge des Unfalls (36) bestätigte die Angaben der Frau später gegenüber der Polizei: Er habe sie im Vorfeld in ihrem Auto "mit den Armen fuchteln" sehen. Die 22-Jährige kam zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

