Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Unfallflucht - Radfahrer fährt Fußgängerin an

Duisburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Montagmittag (2. August, gegen 12:20 Uhr) eine 68-jährige Frau in einer Fußgängerzone angefahren. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann von der Steinschen Gasse kommend in die Münzstraße abbog. Kurz hinter der Kurve stieß er mit der Fußgängerin zusammen, die daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte half ihr auf und kaufte ihr im gegenüberliegenden Drogeriemarkt eine Flasche Wasser. Als er mitbekam, dass die Polizei alarmiert wurde, verschwand er vom Unfallort. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer soll zwischen 35 und 40 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Er hat ein Tattoo am rechten Oberarm. Der Mann war komplett in Schwarz gekleidet, trug eine Baseball-Cap und einen Rucksack. Sein Fahrrad war ebenfalls schwarz. Die Polizei bittet den Radfahrer sich zur Klärung des Unfalls zu melden. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen. Das Verkehrskommissariat 22 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell