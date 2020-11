POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Verwaltungsgebäude - Einbruch in Möbelgeschäft - Glasfront von Gartenmarkt beschädigt - Wohnmobil aufgebrochen

Polizeipräsidium Osthessen

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - Am Freitagmorgen (06.11.), zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, brachen Unbekannte in der Wilhelm-Engelhardt-Straße in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und hinterließen 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda - Unbekannte brachen am Freitagabend (06.11.), gegen 18 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Steinweg ein. Die Täter verschafften sich Zugang zum Treppenhaus und brachen eine Wohnungstür im ersten Stock auf. Sie durchsuchten die Wohnräume und flüchteten augenscheinlich ohne Diebesgut. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verwaltungsgebäude

Wildeck/Obersuhl - Unbekannte brachen in der Nacht auf Samstag (07.11.) in ein Gebäude der Gemeindeverwaltung in der Eisenacher Straße ein. Bei der Suche nach Diebesgut lösten die Täter den Melder aus und flüchteten ohne Beute. Sie hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Möbelgeschäft

Bad Hersfeld/Hohe Luft - In der Nacht auf Samstag (07.11.) brachen Unbekannte in der Carl-Benz-Straße in ein Möbelgeschäft ein. Die Täter lösten dabei den Einbruchsmelder aus und flüchteten ohne Diebesgut. Sie hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasfront von Gartenmarkt beschädigt

Hauneck/Unterhaun - Unbekannte warfen in der Nacht auf Samstag (07.11.) eine Scheibe der Glasfront eines Gartenmarktes in der Straße "Am Wäldchen" ein und verursachten 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnmobil aufgebrochen

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Samstag (07.11.), gegen 2:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "Am Weinberg" in ein Wohnmobil ein. Sie durchsuchten das Fahrzeug und stahlen diverse persönliche Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

