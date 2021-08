Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Von hinten geschubst - Polizei sucht Zeugen eines Raubes

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen (1. August, gegen 6:10 Uhr) einen Fußgänger überfallen, der gerade über die Juliestraße in Richtung Tankstelle (Am Kreuzacker) unterwegs war. Der Täter schubste den 58-Jährigen von hinten zu Boden, sodass seine Portemonnaie aus der Hose fiel. Der Unbekannte schnappte sich die Brieftasche samt Bargeld und verschwand. Der 58-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Das Kriminalkommissariat 13 sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Er soll schwarze Kleidung und weiße Nike-Schuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

