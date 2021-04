Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe- Geldbeutel aus Lieferdienstfahrzeug entwendet

Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

An frühen Sonntagnachmittag wurde in der Douglastraße ein Geldbeutel aus einem Fahrzeug entwendet. Das Fahrzeug eines Pizzalieferdienstes, ein schwarzer Klein-Pkw, stand vor einer Allnatura-Filiale geparkt. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Fahrertüre ein und entnahm einen in der Seitenverkleidung befindlichen "Thekengeldbeutel", indem sich die Tageseinnahmen, in einem niedrigen dreistelligen Bereich, befanden. Blutspuren in Fahrzeug lassen darauf schließen, dass sich der Dieb beim Einschlagen der Scheibe verletzt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/6663311 zu melden.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

